Вольф: реалистично оцениваем ситуацию, Баку очень быстро выявит любую слабость

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал не переоценивать результаты команды в последних двух гонках и отметил, что Гран-при Азербайджана может быстро выявить слабые стороны машины.

«Последние два гоночных уикенда принесли хорошие результаты, но они не меняют нашей оценки того, где мы сейчас находимся. В любой отдельно взятый уикенд несколько команд способны бороться за лидирующие позиции, и в Мадриде мы выступили хорошо, но также получили преимущество благодаря тому, что во время гонки обстоятельства складывались в нашу пользу. Мы реалистично оцениваем эту ситуацию.

Теперь нас ждёт первый из трёх тройных гоночных уикендов, которыми завершится сезон. Это будет напряжённый период для всей команды как на базах, так и на трассе. Между гонками остаётся совсем мало времени на перезагрузку, поэтому подготовка, надёжность и качество работы на каждом этапе становятся ещё важнее. Именно в такие моменты наше положение в чемпионате можно как укрепить, так и потерять.

Начинаем в Баку. Это одна из самых необычных трасс в календаре. Она предъявляет высокие требования и к машине, и к пилотам. Здесь необходимы хорошая скорость на прямых, уверенность при торможениях и машина, способная справляться с медленными поворотами в старом городе. Последние результаты вселяют оптимизм, но ни в коем случае ничего не гарантируют. Баку очень быстро выявит любую слабость. Мы должны подойти к этому уикенду со смирением, качественно выполнить базовые задачи и заработать каждое очко», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.