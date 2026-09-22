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«Для пилотов Формулы-1 это было бы действительно здорово». Монтойя — о гонке на картах

«Для пилотов Формулы-1 это было бы действительно здорово». Монтойя — о гонке на картах
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя предложил устроить отдельную гонку для действующих гонщиков чемпионата на прокатных картах после шоу, в котором четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен соревновался со 100 картингистами.

«Это было действительно потрясающе — и само мероприятие, и заложенная в него идея. Обычно «Ред Булл» проводит подобные мероприятия в горах, на снегу и на спусках. Участники стартуют в конце группы и должны обогнать как можно больше соперников. Иногда это гонки на спуске или гонки на выносливость. Это действительно потрясающе. Интересно наблюдать за тем, как пилот справляется с ситуацией. Они, конечно, могут ехать быстро, но не могут просто выталкивать всех соперников с трассы.

Было бы действительно интересно посадить всех нынешних пилотов в прокатные карты и посмотреть, кто победит. Достаточно было бы выключить камеры и ничего не записывать. А если ещё и дать им возможность самим выбирать карты, они бы получили огромное удовольствие. Для пилотов это было бы действительно здорово. Для них это было бы отличной возможностью», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

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