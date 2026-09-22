«Ему не хватает стабильности». Палмер — об Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что Оскару Пиастри пока не хватает стабильности в выступлениях, чтобы на постоянной основе конкурировать с напарником по «Макларену» и чемпионом Ландо Норрисом.

«В первой половине прошлого сезона Оскар выглядел как чемпион и пилотировал как чемпион. Он был великолепен. Он является чемпионом Формулы-3 и Формулы-2. В это время в прошлом году казалось, что на сцену выходит новый великий австралийский чемпион. Сможет ли он сделать то, чего не удалось Марку Уэбберу, и выиграть титул?

Но если посмотреть на карьеру Оскара в Формуле-1 — сейчас он проводит уже третий с половиной сезон, — то половина одного сезона была великолепной, а в течение трёх лет он по сути оставался вторым пилотом после Ландо. Он способен проводить великолепные гонки, он всё ещё может приехать в Баку и победить, но по сравнению с Ландо ему не хватает стабильности. Исключением была та самая половина прошлого сезона, и это произошло в очень подходящий момент, поскольку позволило ему замахнуться на чемпионский титул», — приводит слова Палмера издание F1oversteer.