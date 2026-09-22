Почему Гран-при Азербайджана Формулы-1 в 2026 году пройдёт в субботу, а не в воскресенье

Гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 в 2026 году состоится в субботу, 26 сентября, а не в традиционное воскресенье. Такое изменение связано с Днём памяти, который ежегодно отмечается в Азербайджане 27 сентября в знак глубокого уважения ко всем азербайджанским военнослужащим, сражавшимся в Отечественной войне и погибшим за территориальную целостность Азербайджана.

ФИА и Формула-1 перенесли гонку на день раньше по просьбе организаторов и представителей властей Азербайджана. Свободные заезды пройдут в четверг, 24 сентября, и пятницу, 25 сентября. В пятницу также состоится квалификация, а непосредственно гонка начнётся в субботу, 26 сентября.

Ранее «Чемпионат» публиковал подробное расписание Гран-при Азербайджана.