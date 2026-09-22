Окон — об этапе в Баку: как и в Мадриде, ошибки здесь дорого обходятся

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассчитывает продолжить серию сильных выступлений команды на Гран-при Азербайджана.

«Мы проводим серию обнадёживающих гонок. Мы хорошо работаем, машина стабильна, а обновления работают так, как и было задумано. Перед предстоящей серией из трёх гонок крайне важно как следует подготовиться, отдохнуть и сохранить правильный настрой — это касается каждого члена команды.

Это отличная возможность провести три недели вместе и полностью погрузиться в гоночный ритм. На этом этапе сезона мы уже прекрасно знаем друг друга. Баку — ещё одна потрясающая трасса, захватывающая, но сложная, где, как и в Мадриде, нужно постепенно наращивать темп от сессии к сессии, поскольку ошибки здесь дорого обходятся. Не могу дождаться начала», — приводит слова Окона издание FormulaPassion.