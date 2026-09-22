В ФИА не смогли договориться об изменении правил VSC после Гран-при Испании — источник

Журналист BBC Sport Эндрю Бенсон сообщил, что после нескольких обсуждений в Формуле-1 не удалось прийти к единому мнению относительно возможного изменения правил использования виртуальной машины безопасности.

«Вопрос о виртуальной машине безопасности обсуждался на так называемом спортивном консультативном комитете ФИА на прошлой неделе, однако, по данным источников, прийти там к единому мнению относительно возможных изменений не удалось. Этот вопрос также был включён в повестку заседания Комиссии Формулы-1 в понедельник, но существенных изменений не произошло.

Ландо Норрис, потерявший победу в Мадриде из-за момента появления виртуальной машины безопасности, после гонки рассказал, что пилоты ранее обсуждали с ФИА идею ввести минимальную продолжительность действия VSC в один круг, чтобы подобная ситуация не могла повториться. Однако у каждого потенциального «решения» есть свои последствия. В таком случае Формула-1 может оказаться в ситуации, когда виртуальная машина безопасности будет действовать целый круг лишь ради того, чтобы убрать с трассы небольшое количество обломков. VSC была введена для того, чтобы разбираться с относительно небольшими инцидентами без длительных ограничений, которые создаёт полноценная машина безопасности.

Признаётся, что машина безопасности создаёт возможности как выиграть, так и потерять позиции, так почему виртуальная машина безопасности должна работать иначе? Аргумент заключается в том, что в целом подобные ситуации компенсируют друг друга по ходу сезона, хотя случай с Норрисом в Мадриде имел особенно серьёзные последствия. Например, в этот раз преимущество получил Антонелли, однако в других подобных ситуациях в нынешнем сезоне он, наоборот, терял позиции. Так, виртуальная машина безопасности позволила Льюису Хэмилтону выйти в лидеры в Барселоне, хотя впоследствии это преимущество потеряло значение из-за схода Антонелли», — написал Бенсон в своей колонке для BBC.