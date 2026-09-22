Лоусон объяснил, почему ему проще работать с Мекисом, чем с Хорнером

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о разнице в работе с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и нынешним руководителем команды Лораном Мекисом.

«Я провёл здесь две гонки в самом начале прошлого сезона, поэтому у меня не так много информации, как команда работала тогда. Я недостаточно долго работал с Хорнером, чтобы по-настоящему его узнать. А с Лораном я провёл гораздо больше времени — сначала в «Рейсинг Буллз», а теперь и здесь. У нас хорошие рабочие отношения ещё со времён «Рейсинг Буллз», и, думаю, благодаря этому переход оказался немного проще», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.