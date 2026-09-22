Зарплата Стефано Доменикали в Формуле-1 за 2025 год составила почти $ 10,6 млн — PlanetF1

Заработок президента и генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали за 2025 год раскрылся в годовом отчёте Formula 1 Management (ФОМ). Сам итальянец в документе не назван, однако из приведённых данных следует, что речь идёт о наиболее высокооплачиваемом директоре компании, говорится в материале PlanetF1.

Согласно отчёту, совокупные выплаты самому высокооплачиваемому директору ФОМ составили £ 7,999 млн (около $ 10 718 660). При этом £ 1,962 млн (около $ 2 609 460) пришлись на долгосрочную мотивационную программу, а часть суммы связана с реализацией опционов на акции. Поэтому эти почти £ 8 млн (около $ 10 640 000) не являются базовой зарплатой руководителя. В 2024 году выплаты самому высокооплачиваемому директору составляли £ 8,765 млн (около $ 11 657 450).

В отчёте также указано, что выручка ФОМ за 2025 год выросла на 9,2% — с £ 393,4 млн (около $ 523 222 000) до £ 429,6 млн (около $ 571 368 000). Прибыль до налогообложения увеличилась незначительно — с £ 19,9 млн (около $ 26 467 000) до £ 20 млн (около $ 26 600 000). При этом расходы на логистику, поездки, телепроизводство и техническую поддержку чемпионата выросли на 8%, до £ 207,1 млн (около $ 275 443 000). Численность сотрудников ФОМ за год увеличилась с 726 до 803 человек.