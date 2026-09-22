Джеймс Ваулз: о новом методе разработки шасси для FW48 знали только 19 сотрудников

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что на Гран-при Азербайджана в Баку команда представит обновлённую версию FW48, которая будет включать новое шасси.

«Речь конкретно о том, что мы сделали с шасси и другими элементами, представляющими собой крупные углепластиковые конструкции. Это не касается небольшого крыла, а относится к принципиально иному подходу к работе с крупными деталями. Существует традиционный метод, которым мы пользуемся уже 15 лет. То, что мы сделали сейчас, полностью отличается от того, как мы работали последние 15 лет.

Внутри нашего здания об этом знают всего семь человек из отдела дизайна. На производстве лишь 12 человек знали, что именно мы делаем. Сейчас нужно как можно дольше сохранять это в секрете. Впрочем, всё в порядке. Деталь уже изготовлена, она получилась очень качественной, прошла все необходимые испытания и готова к использованию. Поэтому я доволен результатом. Она значительно легче и при этом прочнее.

Для меня важно, чтобы в будущем мы не просто создавали более лёгкие детали. Это мы и так умеем делать. Мы можем снизить вес компонентов и исправить допущенные нами ошибки. Но это не лучший способ тратить деньги. Гораздо разумнее инвестировать в идеи, которые позволяют одновременно сделать деталь легче и прочнее.

Это требует больше времени, но благодаря совершенно другому подходу мы сможем осваивать новые технологии и процессы. Именно в это мы будем параллельно инвестировать. Просто сделать деталь легче — не настолько важно. Для меня инновация — это нечто большее. В противном случае речь будет лишь о небольшом улучшении того, что мы уже делаем», — приводит слова Ваулза итальянская редакция издания Motorsport.