Жена Дженсона Баттона вступилась за Шарля Леклера и его семью после критики от Култхарда

Бриттни Баттон, жена бывшего пилота Формулы-1 Дженсона Баттона, отреагировала на критику экс-пилота «Королевских гонок» Дэвида Култхарда в адрес пилота «Феррари» Шарля Леклера за присутствие семьи в паддоке.

«Как бывшая WAG (термин, который используется в контексте спорта для обозначения партнёрш известных спортсменов. — Прим. «Чемпионата») я рада видеть, что Формула-1 стала больше принимать партнёров и семьи гонщиков. На протяжении долгого времени паддок не был особенно гостеприимным местом для женщин. На мой взгляд, это отличное и позитивное изменение», — написала Баттон в комментарии под публикацией с цитатой Култхарда.