Йозуа Дюрксен провёл свой первый тест в Формуле-1 за рулём «Мерседеса» в Португалии

Пилот программы развития «Мерседеса» Йозуа Дюрксен провёл свой первый тест за рулём болида Формулы-1 на международном автодроме, расположенном в Портимане (Португалия). 22-летний гонщик отработал двухдневную программу на W16 E Performance — машины «Мерседеса» сезона-2025. Дюрксен проехал 187 кругов, что составляет 875 км — почти три полные дистанции Гран-при. Программа включала понимание систем и скоростные заезды.

«Это день и неделя, которые я запомню на всю жизнь. Впервые сесть за руль болида Формулы-1 — мечта каждого молодого гонщика, а сделать это в качестве первого парагвайца, достигшего этой цели, ещё более особенный момент.

Я невероятно благодарен «Мерседесу» за эту возможность и за оказанное мне доверие. На протяжении всего моего пути меня поддерживали очень многие люди — моя семья и спонсоры, а также все в Парагвае, кто следил за моей карьерой и верил в меня.

Сесть за руль W16 было невероятным опытом. Динамика, торможение, скорость в поворотах — всё здесь находится на совершенно другом уровне. За эти два дня я узнал огромное количество нового и получил удовольствие от каждого круга. Надеюсь, этот момент вдохновит молодых людей в Парагвае поверить, что они тоже могут соревноваться на мировой арене», — приводит слова Дюрксена пресс-служба «Мерседеса».

Дюрксен стал первым парагвайским гонщиком, официально вошедшим в программу команды Формулы-1, и первым представителем Парагвая за рулём современной машины Формулы-1. Он выступает в Формуле-2, где одержал несколько побед и поднимался на подиум.