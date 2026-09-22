Окон получит как минимум € 8 млн в случае продления контракта с «Хаасом» — источник

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон может получить повышение гонорара в случае продолжения сотрудничества с американской командой в сезоне-2027. Об этом сообщает французский журналист Марк Лимаше, автор ежегодника Business Book GP.

«Эстебан Окон получает самый высокий гонорар среди гонщиков, которым «Хаас» предлагала контракт в Формуле-1. По оценке на 2026 год, его зарплата составляет € 6 млн. При этом, по имеющейся у меня информации, в случае активации опции на 2027 год его гонорар вырастет как минимум до € 8 млн», — написал Лимаше в своём аккаунте в социальной сети Х.

Самые высокие зарплаты в Формуле-1: