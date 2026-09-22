«Астон Мартин» привезёт в Баку обновления для приближения к лимиту веса

Технический директор «Астон Мартин» Энрике Кардиле заявил, что на Гран-при Азербайджана в Баку болид команды должен подойти вплотную к минимальному весу.

«Нам ещё предстоит завершить программу по снижению веса. Она должна быть закончена к гонке в Баку. Начиная с Баку, до конца сезона мы, по сути, будем выступать уже с финальной версией автомобиля. Количество веса, которое команде удалось сэкономить, зависит от того, с какой гонкой проводить сравнение, но речь идёт о значительной величине, достаточной для заметного улучшения времени на круге.

Это важный результат. Иногда он достигается за счёт изменения отдельных компонентов. В других случаях приходится полностью переосмысливать то, как тот или иной элемент был спроектирован изначально, вплоть до шасси. Это сочетание небольших деталей и серьёзных конструктивных изменений.

В Баку мы должны быть очень, очень близки к минимально допустимому весу — именно к этому мы и стремимся. После Венгрии мы внесли несколько небольших изменений: в Зандворте обновили переднее крыло и днище. Это будут последние запланированные аэродинамические обновления для этой машины. Единственным исключением может стать ситуация, если в процессе разработки автомобиля на 2027 год мы обнаружим что-то, что стоит опробовать на трассе уже в этом году, чтобы помочь нам улучшить корреляцию. Но на данный момент больше ничего не запланировано», — приводит слова Кардиле испанская редакция издания Motorsport.