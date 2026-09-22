Тото Вольф: я пытался направлять Майкла Маси на протяжении всего 2021 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что на протяжении сезона-2021 пытался влиять на работу гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси и давал ему советы. По словам Вольфа, он говорил Маси прислушиваться к пилотам и не быть упрямым в принятии решений.

«Я действительно весь год пытался разговаривать с Майклом и направлять его. Я говорил ему: «Послушай, я давно в этом спорте. Прислушивайся к гонщикам, не будь всегда таким упрямым в принятии решений, не проявляй высокомерия». Я пытался делать это ради блага спорта, а также ради нашей команды, чтобы не оказаться уязвимыми в ситуациях, которые могли бы иметь для нас крайне негативные последствия. То, что произошло, было непростительно.

Можно сказать, что эмпатия должна заставить меня понять, что он чувствует. Я понимаю, что он чувствует. И я знаю, что это неправильно и плохо. Но он мог думать об этом весь год, когда люди — и не только я — пытались правильно его поддерживать. Иногда нужно просто признать, что человек поступает по-своему или принимает собственные решения. Поэтому мне сейчас это уже неинтересно. Я думаю об этом каждую неделю главным образом потому, что считаю: Льюис [Хэмилтон] заслуживал стать величайшим гонщиком всех времён с восемью чемпионскими титулами.

Можно бесконечно спорить о том сезоне. Я считаю, что и Макс [Ферстаппен], и Льюис заслуживали стать чемпионами. В течение года были эпизоды, когда Макс терял очки, которых не должен был терять. Достаточно вспомнить аварию в Монце, в которую попали оба. Поэтому оба заслуживали титул, но именно в тот день в Абу-Даби с Льюисом обошлись несправедливо», — рассказал Вольф в подкасте High Performance.

Маси лишился должности после скандального финала сезона-2021 в Абу-Даби. Хэмилтон лидировал, но за несколько кругов до финиша из-за аварии Николаса Латифи выпустили машину безопасности. Дирекция гонки сначала запретила круговым обгонять лидера, а затем разрешила — за несколько поворотов до конца режима. На рестарте Ферстаппен обогнал Хэмилтона и стал чемпионом мира впервые в карьере. «Мерседес» подал протесты, но их отклонили.