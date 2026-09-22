Риккардо Патрезе: не уверен, что, если сменить Фредерика Вассёра, всё сразу наладится

Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе оценил положение руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра на фоне сложного периода команды в этом сезоне.

«Дело в том, что управлять не только «Феррари», но и любой другой командой очень сложно. Сейчас в проекте могут быть задействованы 2000 человек. Есть разные подразделения, отвечающие за коробку передач, подвеску, тормоза. Поэтому если хотя бы одно из них работает не на максимуме своих возможностей, весь пазл не сложится.

Чтобы добиться победного результата, недостаточно работать на 100%. Нужно работать на 101%. Если машина готова лишь на 99%, это уже проблема. А если одна из групп не функционирует должным образом, всё становится ещё сложнее. Вассёр — руководитель команды, и его главная задача — найти правильных людей и расставить их на правильные места. Не Вассёр строит машину.

Кристиан [Хорнер] — очень хороший руководитель команды. Я бы доверил ему эту работу и был уверен, что он справится. Но это уже другая история. Я не хочу говорить, что «Феррари» нужен Кристиан Хорнер. И я не хочу ставить крест на Вассёре. Ситуация сложная, потому что все ждут от «Феррари» побед.

Нельзя сказать, что Вассёр — главная проблема этой ситуации. Но в конечном счёте в любом бизнесе, если нет результатов, директор или президент должен брать на себя ответственность. Как в футболе: если команда не выигрывает, ответственность несёт тренер. Но я не уверен, что, если сменить Вассёра, всё сразу наладится. Для «Феррари» не существует волшебной палочки, взмахнув которой можно мгновенно решить все проблемы», — приводит слова Патрезе издание GPblog.