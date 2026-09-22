Тото Вольф пропустит Гран-при Азербайджана — GPblog

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не будет присутствовать на Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает GPblog. Австриец не поедет в Баку и будет следить за гоночным уикендом удалённо. Его заменит заместитель руководителя команды Брэдли Лорд.

Вольф уже пропускал Гран-при в этом сезоне — его не было на этапе в Японии в Сузуке. Тогда причина отсутствия также не называлась.

Гран-при Азербайджана открывает для «Мерседеса» серию из трёх тройных этапов до конца сезона. Ранее Вольф предупредил команду, что именно на этом отрезке многое может измениться, а надёжность, подготовка и исполнение на гоночных уикендах становятся всё важнее. По его словам, «Мерседес» может как укрепить, так и потерять свои позиции в чемпионате на этом отрезке.