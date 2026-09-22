Вассёр поделился ожиданиями от выступления «Феррари» в преддверии Гран-при Азербайджана

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался накануне Гран-при Азербайджана, 15-го этапа сезона-2026.

«В последних гонках наша машина продемонстрировала хороший уровень конкурентоспособности, но мы также увидели, насколько важно идеально провести каждый аспект гоночного уикенда. Баку представляет собой совершенно иной вызов, где особенно важны уверенность в машине и качество нашей работы.

Кроме того, на этой трассе по ходу уикенда может возникнуть множество разных обстоятельств, поэтому всё может быть непредсказуемо. Нам нужно сохранять концентрацию на своей работе, адаптироваться к любой ситуации и постараться максимально использовать каждую возможность», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

«Феррари» не поднималась на подиум с Гран-при Бельгии. После летнего перерыва команда набрала лишь 51 очко, что позволило «Мерседесу» увеличить отрыв в Кубке конструкторов с 72 до 145 очков, а «Макларен» приблизился к «Феррари» на 52 очка. В Баку «Феррари» никогда не побеждала, несмотря на четыре подряд поула Шарля Леклера с 2021 по 2024 год.