Серхио Перес получит обновлённый двигатель «Феррари» на Гран-при Азербайджана — RN365

Пилот «Кадиллака» Серхио «Чеко» Перес получит обновлённую силовую установку «Феррари» со спецификацией ADUO на Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает издание RacingNews365. Команда рассчитывает на первые очки в сезоне.

«Наша гонка в Мадриде складывалась очень хорошо, пока нам не пришлось снять машину с дистанции. Возможно, там мы показали себя сильнее всего за весь сезон, поэтому я с нетерпением жду возможности снова выйти на трассу и постараться повторить этот результат в эти выходные.

Баку — трасса, на которой в прошлом мне удавалось добиваться больших успехов. Надеюсь, мы сразу найдём нужный ритм, хорошо проведём свободные практики и добьёмся результата, которого заслуживает команда», — приводит слова Переса издание.

Сообщается, что «Кадиллак» также получит аэродинамические обновления для шасси MAC-26.