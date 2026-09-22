15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес получит обновлённый двигатель «Феррари» на Гран-при Азербайджана — RN365

Серхио Перес получит обновлённый двигатель «Феррари» на Гран-при Азербайджана — RN365
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио «Чеко» Перес получит обновлённую силовую установку «Феррари» со спецификацией ADUO на Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает издание RacingNews365. Команда рассчитывает на первые очки в сезоне.

«Наша гонка в Мадриде складывалась очень хорошо, пока нам не пришлось снять машину с дистанции. Возможно, там мы показали себя сильнее всего за весь сезон, поэтому я с нетерпением жду возможности снова выйти на трассу и постараться повторить этот результат в эти выходные.

Баку — трасса, на которой в прошлом мне удавалось добиваться больших успехов. Надеюсь, мы сразу найдём нужный ритм, хорошо проведём свободные практики и добьёмся результата, которого заслуживает команда», — приводит слова Переса издание.

Сообщается, что «Кадиллак» также получит аэродинамические обновления для шасси MAC-26.

Читать далее:
«Феррари» приняла решение по двигателю Леклера, с которым он попал в аварию в Монце
Комментарии