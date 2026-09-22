Формула-1 отчиталась о рекордной выручке за сезон-2025

Формула-1 опубликовала финансовую отчётность за сезон-2025. Согласно документам, поданным в Companies House, выручка Formula One Management Limited (ФОМ) за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года, составила рекордные £ 429,637 млн (около $ 571,42 млн).

Выручка выросла с £ 393,362 млн (около $ 523,17) в 2024 году — примерно на 9%. Себестоимость продаж увеличилась с £ 192,097 млн (около $ 255,49 млн) в 2024-м до £ 207,110 млн (около $ 275,46 млн) в 2025-м. Валовая прибыль за 2025 год составила £ 222,527 млн (около $ 295,96 млн) против £ 201,295 млн (около $ 267,72 млн) годом ранее.

С учётом административных расходов в размере £ 198,733 млн (около $ 264,31 млн) операционная прибыль Ф-1 за 2025 год составила £ 23,794 млн (около $ 31,65 млн), что на £ 2,6 млн около $ 3,46 млн) больше, чем в 2024 году, несмотря на рост административных расходов на £ 18,6 млн (около $ 24,74 млн) год к году. После вычета процентов прибыль до налогообложения составила £ 19,958 млн (около $ 26,54 млн) против £ 19,938 млн (около $ 26,52 млн) в 2024 году.

Налоговые выплаты Формулы-1 по обычной деятельности в 2025 году составили £ 552 тыс. (около $ 734,1 тыс.) против £ 9,533 млн (около $ 12,68 млн) в 2024-м. В результате общая прибыль компании за 2025 финансовый год составила £ 19,406 млн (около $ 25,81 млн), снизившись с £ 29,471 млн (около $ 39,2 млн) в 2024 году.

Отчётность также показывает, что Ф-1 рассматривает переезд лондонского офиса из St James' Market в новые помещения в Вестминстере. 24 февраля 2017 года на текущую штаб-квартиру был подписан 15-летний договор аренды с правом Формулы-1 на расторжение через 10 лет. Ожидается, что этим правом воспользуются в 2027 году: 26 февраля 2026 года Ф-1 заключила договор аренды нового головного офиса на Бродвее в Вестминстере, рядом с Букингемским дворцом и зданием парламента. Помещение требует отделки и, как ожидается, будет доступно для въезда с начала 2027 года, срок аренды — 15 лет.

Финансовые отчёты британских команд Формулы-1 ожидаются к концу сентября, включая «Ред Булл», «Макларен», «Уильямс» и «Астон Мартин». «Мерседес» подал свои цифры за 2025 год в июне.