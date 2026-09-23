Марк Маркес считает, что Педро Акоста теперь тоже борется за титул в MotoGP

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес заявил, что испанский пилот «КТМ» Педро Акоста включился в борьбу за титул в сезоне-2026 после первой победы в премьер-классе на Гран-при Австрии.

«Все четыре гонщика готовы бороться за чемпионство. После того как «KTM» открыла двигатели после Сильверстоуна и вновь получила хорошую мощность, они тоже готовы бороться за титул.

После этого Гран-при Педро снова будет фаворитом в Мотеги. Каждый год он очень, очень быстр там. Уже в свой первый сезон он показывал высокую скорость: в спринте разбился, лидируя в гонке, а затем в основной гонке упал, когда боролся за второе место и победу. В прошлом году он также был очень быстр. В последних семи гонках борьба между четырьмя лидерами будет очень плотной», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.