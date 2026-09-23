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Исак Хаджар останется напарником Макса Ферстаппена в 2027 году

Исак Хаджар останется напарником Макса Ферстаппена в 2027 году
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21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар подписал новый контракт с «Ред Булл» и останется в австрийском коллективе на сезон-2027, об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: x.com/redbullracing/

Исак из-за повреждения руки пропустил последние три гонки, в которых его заменял Лиам Лоусон.

Хаджар с 2025 года выступает в Формуле-1, дебютировав в составе команды «Рейсинг Буллз». 31 августа 2025 года на Гран-при Нидерландов в Зандворте Хаджар занял третье место, став самым молодым французским гонщиком, поднявшимся на подиум в Формуле-1. В 2026 году перешёл в «Ред Булл», став напарником Макса Ферстаппена. На Гран-при Монако — 2026 завоевал второй подиум в «Королевских гонках».

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