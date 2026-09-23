Вассёр: мне не нравится, когда кто-то говорит о бюджете моей команды

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о бюджете команды после недавних комментариев руководителя немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольфа.

«Наш бюджет? Я не хочу делать никаких комментариев по поводу бюджетного лимита в команде Тото [Вольфа]. Мне не нравится, когда кто-то говорит о бюджете моей команды, не имея ни малейшего представления. И я не буду комментировать других.

Но что знаю, так это то, что мы продолжим разработку до последней гонки с тем же темпом, у нас будет запас по бюджетному лимиту», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Самые высокие зарплаты в Формуле-1.