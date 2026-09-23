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Видео: «Ред Булл» показал забавное видео с продлением контракта Хаджара

Видео: «Ред Булл» показал забавное видео с продлением контракта Хаджара
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала видеоролик с участием 21-летнего франко-алжирского гонщика Исака Хаджара, связав продление контракта с коллективом с восстановлением после травмы руки.

— Исак, мы рады, что ты восстановился, как себя чувствуешь?
— Я чувствую себя довольно хорошо, если быть честным.

В конце ролика, когда врач попросил сделать несколько движений рукой, он дал Хаджару ручку, и тот подписал новый контракт.

Исак проводит второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Ред Булл». Последние три этапа он пропустил из-за повреждения руки, полученного на боксёрской тренировке.

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