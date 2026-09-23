Менеджер Леклера вёл переговоры с «Мерседесом» о переходе в 2024 году — Motorsport

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, вёл переговоры с другими командами в последние годы, сообщает издание Motorsport.

Монегаском в том числе интересовались в команде «Астон Мартин». Помимо этого, в 2024 году Николя Тодт общался с «Мерседесом» о возможности перехода Леклера, когда из немецкой команды готовился уйти семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Отмечается, что сам Леклер при этом настаивал на том, что хочет остаться в «Феррари».

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