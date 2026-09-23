15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Менеджер Леклера вёл переговоры с «Мерседесом» о переходе в 2024 году — Motorsport

Менеджер Леклера вёл переговоры с «Мерседесом» о переходе в 2024 году — Motorsport
Комментарии

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, вёл переговоры с другими командами в последние годы, сообщает издание Motorsport.

Монегаском в том числе интересовались в команде «Астон Мартин». Помимо этого, в 2024 году Николя Тодт общался с «Мерседесом» о возможности перехода Леклера, когда из немецкой команды готовился уйти семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Отмечается, что сам Леклер при этом настаивал на том, что хочет остаться в «Феррари».

Ранее Алексей Попов раскритиковал Леклера за признание вины в выдавливании Хэмилтона в Италии.

Материалы по теме
Попов раскритиковал Леклера за признание вины в выдавливании Хэмилтона в Италии

Видео: самые высокие зарплаты в Формуле-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android