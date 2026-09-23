15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось шесть мест

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось шесть мест
Комментарии

В среду, 23 сентября, команда «Ред Булл» объявила о продлении контракта с 21-летним франко-алжирцем Исаком Хаджаром. Таким образом, на сезон-2027 осталось шесть неподтверждённых мест в коллективах Формулы-1.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:

1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.
2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
6. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
7. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
8. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.
«Астон Мартин», «Рейсинг Буллз» и «Хаас» ещё не делали объявлений о пилотах на следующий сезон.

Материалы по теме
Видео: «Ред Булл» показал забавное видео с продлением контракта Хаджара