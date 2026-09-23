21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар прокомментировал продление контракта с «Ред Булл» на 2027 год.

«Очень рад продолжить работу с «Ред Булл». Я пришёл в эту команду восемь месяцев назад и сразу же осознал амбиции. На базе так много талантливых людей, поэтому я отдаю себе отчёт, какая это привилегия – выступать за столь выдающуюся команду вместе четырёхкратным чемпионом мира в лице Макса [Ферстаппена].

С момента подписания я поставил цель посвятить себя команде и благодаря поддержке Лорана [Мекиса] и всех в Милтон-Кинсе мне удалось оправдать доверие. Я постоянно стремлюсь к тому, чтобы слушать, учиться и двигаться вперёд каждый день. Подписание лишь усиливает мои ожидания от будущего», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».