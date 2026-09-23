Окон: в данный момент я свободный агент на следующий год

30-летний французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий за команду «Хаас», высказался о своём будущем в сезоне-2027, заявив, что на данный момент находится в статусе свободного агента на следующий год.

«На данный момент я определённо свободный агент на следующий год. Есть вещи, которые обсуждаются и находятся вне моего контроля. Есть определённые темы, которые вне моего контроля. Так что я продолжу бороться до конца года и посмотрю, как всё сложится.

Веду ли я переговоры с кем-то? Конечно. Остаётся ли «Хаас» вариантом на новый сезон? Посмотрим», — приводит слова Окона издание RacingNews365.