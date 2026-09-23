Гасли заявил, что его семье угрожали после инцидента с Колапинто на Гран-при Испании

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли заявил, что в адрес его семьи поступили угрозы после инцидента с аргентинским напарником Франко Колапинто на минувшем Гран-при Испании.

Напомним, Гасли задержал ехавшего сзади на свежих шинах Колапинто, что вызвало гнев болельщиков в социальных сетях.

«Лично нахожу это тревожным для нашего спорта. Я топ-спортсмен и знаю, что нахожусь в центре внимания, и так было всегда, но степень угроз и нападок нахожу совершенно неприемлемой, особенно когда это затрагивает членов семьи, девушку… Не считаю, что так должно быть.

В прошлом всё было иначе, и мы должны найти способ сделать спорт более здоровым местом, потому что вы постоянно думаете, что можете подвернуться нападкам. Вас могут любить или не любить, но есть граница, которую нельзя пересекать лишь потому, что у вас есть монитор и клавиатура», — приводит слова Гасли издание The Race.