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Хаджар рассказал о переломе, из-за которого пропустил три Гран-при

Хаджар рассказал о переломе, из-за которого пропустил три Гран-при
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21-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал о своём повреждении, из-за которого пропустил три Гран-при.

«У меня был небольшой перелом с внешней стороны запястья. Это был долгий процесс, операция не потребовалась, так что всё заживало естественным путём и заняло некоторое время. Ещё какое-то время будет больно, но скоро уже шесть недель, и оно должно быть достаточно крепким, чтобы выдерживать нагрузки.

У меня была сессия на симуляторе, и она прошла хорошо. Если всё в порядке на симуляторе, то с адреналином в кокпите я должен быть в порядке», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

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