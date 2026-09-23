Хаджар рассказал о переломе, из-за которого пропустил три Гран-при

21-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал о своём повреждении, из-за которого пропустил три Гран-при.

«У меня был небольшой перелом с внешней стороны запястья. Это был долгий процесс, операция не потребовалась, так что всё заживало естественным путём и заняло некоторое время. Ещё какое-то время будет больно, но скоро уже шесть недель, и оно должно быть достаточно крепким, чтобы выдерживать нагрузки.

У меня была сессия на симуляторе, и она прошла хорошо. Если всё в порядке на симуляторе, то с адреналином в кокпите я должен быть в порядке», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.