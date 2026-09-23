Алонсо — о новом регламенте: некоторые трассы были «убиты» в этом году

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что некоторые этапы стали хуже из-за нового регламента.

«Считаю, что нам нужно сделать выводы из прошедших гонок. У нас был Сильверстоун, невероятная трасса, которая перестала быть захватывающей. У нас была «Спа», которую было практически стыдно проезжать, [поворот] «О Руж». В Сузуке [поворот] 130R… Некоторые трассы были «убиты» в этом году», — приводит слова Алонсо Autosport.

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