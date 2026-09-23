ФИА и производители двигателей договорились о возвращении V8 в Ф-1 — Motorsport Italia

ФИА и производители двигателей достигли соглашения о новом моторе Формулы-1 — V8 3.0 литра с турбонаддувом, о чём сообщили в Motorsport Italia.

«Выбор в пользу турбокомпрессора вместо атмосферного двигателя обусловлен ограничениями по уровню шума на городских трассах. Силовая установка будет включать электромотор мощностью 100 кВт, упрощённую электронику и снижение веса как минимум на 50 кг по сравнению с нынешними. Для обгонов будет изучена система, аналогичная push to pass в IndyCar, с возможным дебютом уже в 2030 году.

Архитектура V8 объёмом три литра была известна давно. Одной из тем, которые больше всего разделили производителей двигателей в последних обсуждениях, стало наличие турбокомпрессора. На столе была и возможность выбрать атмосферный двигатель — решение, которое обеспечило бы звук, способный покорить прежде всего ностальгирующих болельщиков Формулы-1 начала 2000-х.

Новый V8 не будет полностью оторван от электрификации. Проект предусматривает наличие электромотора мощностью 100 кВт — мощность, значительно более скромная по сравнению с той, что предусмотрена нынешним поколением силовых установок. Электроника также будет гораздо проще. Цель — сохранить технологическую связь с автомобильным миром, но не воспроизводить сложность, характерную для последнего поколения силовых установок. Направление, обозначившееся в обсуждениях, ясно: электрическая составляющая останется частью Формулы-1, но с менее инвазивной ролью в общем пакете», — говорится в статье.