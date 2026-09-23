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Мекис назвал продление Хаджара лёгким решением

Мекис назвал продление Хаджара лёгким решением
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на продление контракта с Исаком Хаджаром.

«Мы очень рады продолжить наш путь с Исаком. С момента присоединения к нам в начале года он был великолепен как на трассе, так и за её пределами, особенно учитывая, что это лишь его второй сезон в Формуле-1, что сделало продление его контракта лёгким решением.

С самого начала Исак погрузился в команду, проводя каждую минуту на базе со своими инженерами, чтобы разрабатывать машину, всегда стремясь учиться и совершенствоваться. Уже с того первого уикенда в Мельбурне было видно, что он справился с этим шагом вверх с замечательным самообладанием и заслужил своё место за рулём.

Период после его травмы был трудным для Исака, но это продление — свидетельство того, насколько мы в него верим, и мы не можем дождаться, чтобы снова увидеть его на трассе. У нас ещё много целей на этот сезон, но замечательно осознавать, что гонщики, инженеры и все на базе движутся в одном направлении, преданные делу и вместе», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.

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