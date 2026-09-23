В «Хаасе» проинформировали Окона о расставании с ним по итогам сезона — Махер

Руководство команды Формулы-1 «Хаас» уведомило 30-летнего французского гонщика Эстебана Окона, что сезон-2026 станет последним для него в стане американского коллектива, об этом сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Томас Махер.

«Нам стало известно, что «Хаас» теперь принял решение по составу на сезон-2027, и Окон будет исключён из команды, а Камара, как ожидается, будет повышен из Формулы-2 на его место», — написал Махер в колонке для PlanetF1.

Эстебан присоединился к команде в 2025 году. В дебютном сезоне за «Хаас» он набрал 38 очков и занял 15-е место в личном зачёте. На данный момент в сезоне-2026 он 18-й с тремя очками.