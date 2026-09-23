«Слишком много разговоров». Леклер заявил, что обсуждения борьбы с Хэмилтоном преувеличены

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что разговоры о его борьбе с британским напарником Льюисом Хэмилтоном были преувеличены.

«Иногда я заходил слишком далеко, иногда это был Льюис, но когда настал момент поговорить об этом, мы это сделали, потому что мы команда. Правила взаимодействия на трассе ясны. Мы не хотим повторять инциденты вроде того, что произошёл во втором повороте в Монце.

Как по мне, о ситуации было слишком много разговоров. Люди говорят только о нас, это нечестно, но это нормально, когда вмешивается «Феррари». Я в Ф-1 для того, чтобы бороться с лучшими, и Хэмилтон из их числа», — приводит слова Леклера издание La Repubblica.