Ферстаппен хочет принять участие в двух суточных марафонах в 2027-м — ван Харен

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», планирует принять участие в двух 24-часовых гонках в сезоне-2027, о чём сообщил его соотечественник и автоспортивный журналист Эрик ван Харен.

«Если позволят график или подготовка, Макс Ферстаппен хочет как минимум принять участие в гонках «24 часа Нюрбургринга» и «24 часа Спа» в следующем году. Как известно, в 2027 году они не пересекаются с этапами Формулы-1», — написал ван Харен в социальной сети Х.

В 2026-м Макс вместе со своей командой принимал участие в «24 часах Нюрбургринга», где большую часть дистанции экипаж шёл в лидерах, но ближе к финишу столкнулся с поломкой.