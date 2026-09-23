«Нет никакого смысла». Хэмилтон выступил против уменьшения дистанции гонок в Ф-1

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон объяснил, почему выступает против уменьшения дистанции гонок в Формуле-1. Напомним, ранее руководство серии сообщило, гонки будут укорочены на 5% в 2027 году, приблизительно с 305 до 290 км.

«Укорачивание гонок не имеет абсолютного никакого смысла для меня. Я считаю, что гонки должны стать продолжительнее, потому что физически они легче, чем когда-либо. Во многих гонках у нас всего один пит-стоп. Это не очень сложно», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

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Речь семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»