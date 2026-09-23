15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нет никакого смысла». Хэмилтон выступил против уменьшения дистанции гонок в Ф-1

«Нет никакого смысла». Хэмилтон выступил против уменьшения дистанции гонок в Ф-1
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон объяснил, почему выступает против уменьшения дистанции гонок в Формуле-1. Напомним, ранее руководство серии сообщило, гонки будут укорочены на 5% в 2027 году, приблизительно с 305 до 290 км.

«Укорачивание гонок не имеет абсолютного никакого смысла для меня. Я считаю, что гонки должны стать продолжительнее, потому что физически они легче, чем когда-либо. Во многих гонках у нас всего один пит-стоп. Это не очень сложно», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Материалы по теме
Все команды Ф-1 проголосовали за уменьшение дистанции гонок в 2027 году — Autoracer

Речь семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»

Комментарии
Новости. Авто
  • 23 сентября 2026
  • 17:22