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Штайнер спрогнозировал место Ландо Норриса по итогам сезона-2026

Штайнер спрогнозировал место Ландо Норриса по итогам сезона-2026
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Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер спрогнозировал положение пилота «Макларена» Ландо Норриса в чемпионате Формулы-1 по итогам сезона-2026.

«Думаю, он может стать вторым, если продолжит в том же духе. Посмотрите, какой счастливый этот Ландо», — приводит слова Штайнера портал Formule1.nl.

Напомним, сейчас Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте, отставая от Расселла на 25 очков, от Льюиса Хэмилтона — на пять, а от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли — на 106. В четырёх последних Гран-при Норрис одержал две победы.

Следующий этап пройдёт с 24 по 26 сентября в столице Азербайджана Баку.

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Новости. Авто
  • 23 сентября 2026
  • 17:22