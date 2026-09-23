Штайнер спрогнозировал место Ландо Норриса по итогам сезона-2026

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер спрогнозировал положение пилота «Макларена» Ландо Норриса в чемпионате Формулы-1 по итогам сезона-2026.

«Думаю, он может стать вторым, если продолжит в том же духе. Посмотрите, какой счастливый этот Ландо», — приводит слова Штайнера портал Formule1.nl.

Напомним, сейчас Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте, отставая от Расселла на 25 очков, от Льюиса Хэмилтона — на пять, а от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли — на 106. В четырёх последних Гран-при Норрис одержал две победы.

Следующий этап пройдёт с 24 по 26 сентября в столице Азербайджана Баку.