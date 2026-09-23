«Теперь приходится много думать». Фернандо Алонсо — о новом техническом регламенте в Ф-1

45-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот команды «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо вновь выразил серьёзное недовольство новым техническим регламентом, который вступил в силу в Ф-1 в сезоне-2026.

«Я вырос в другое время этого спорта в целом, до сих пор пилотирую разные машины, как вы можете видеть… У каждой машины свой стиль, для меня естественно ехать быстро, поздно тормозить, раньше давить на газ и больше рисковать. Ты учишься в процессе и открываешь машину и её пределы по мере пилотирования. А с этими правилами такое не происходит.

Теперь приходится много думать перед тем, как пилотировать, всё запрограммировано инженерами и симуляциями, это не весело, я говорил это в Австралии и продолжаю говорить. Мы недостаточно конкурентоспособны, но, думаю, это неважно, не главный пункт для принятия решения. В следующем году что-то улучшится, но, считаю, нужно думать об улучшении большего числа вещей. Это часть моей ответственности, как я сказал в Мадриде: за то время, что я пилотирую, сейчас всё иначе, чем за предыдущие 20 лет. Такое происходит только в Ф-1», — сказал Алонсо во время пресс-конференции.