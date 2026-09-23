Макс Ферстаппен: у Кими нет какого-то секрета для победы, он просто отличный пилот

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выразил уверенность в том, что 20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли побеждает благодаря собственному таланту и навыкам без каких-либо секретов.

«Не думаю, что есть какой-то секрет, [Кими] просто отличный пилот. И когда ты отличный пилот, в итоге ты оказываешься в борьбе за первые позиции, при условии, что и твоя машина соответствует твоему уровню», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

В данный момент итальянский пилот является лидером личного зачёта Формулы-1, имея на своём счету 292 очка после 14 этапов чемпионата. 15-й этап «Королевских гонок» пройдёт в Азербайджане с 24 по 26 сентября.