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Макс Ферстаппен: у Кими нет какого-то секрета для победы, он просто отличный пилот

Макс Ферстаппен: у Кими нет какого-то секрета для победы, он просто отличный пилот
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выразил уверенность в том, что 20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли побеждает благодаря собственному таланту и навыкам без каких-либо секретов.

«Не думаю, что есть какой-то секрет, [Кими] просто отличный пилот. И когда ты отличный пилот, в итоге ты оказываешься в борьбе за первые позиции, при условии, что и твоя машина соответствует твоему уровню», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

В данный момент итальянский пилот является лидером личного зачёта Формулы-1, имея на своём счету 292 очка после 14 этапов чемпионата. 15-й этап «Королевских гонок» пройдёт в Азербайджане с 24 по 26 сентября.

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