«Эта трасса даёт шансы и возможности». Боттас — о Гран-при Азербайджана

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Мне кажется, что в гонке в Баку у тебя всегда есть шансы чего-то добиться. Мы видели здесь самые разные гонки. Помню, однажды после инцидента на старте я оказался в круге позади лидера, однако в итоге всё равно сумел попасть на подиум. Так что да, эта трасса даёт шансы и возможности.

И также это вопрос конфигурации трека. Сейчас самое слабое место «Кадиллака» – это скоростные повороты, а здесь таких поворотов нет. Так что я надеюсь, что «Кадиллак» окажется ближе к соперникам, чем обычно», – приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.