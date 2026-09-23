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«Эта трасса даёт шансы и возможности». Боттас — о Гран-при Азербайджана

«Эта трасса даёт шансы и возможности». Боттас — о Гран-при Азербайджана
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

«Мне кажется, что в гонке в Баку у тебя всегда есть шансы чего-то добиться. Мы видели здесь самые разные гонки. Помню, однажды после инцидента на старте я оказался в круге позади лидера, однако в итоге всё равно сумел попасть на подиум. Так что да, эта трасса даёт шансы и возможности.

И также это вопрос конфигурации трека. Сейчас самое слабое место «Кадиллака» – это скоростные повороты, а здесь таких поворотов нет. Так что я надеюсь, что «Кадиллак» окажется ближе к соперникам, чем обычно», – приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.

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