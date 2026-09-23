«Они приближаются». Антонелли назвал двух основных конкурентов в борьбе за титул в Ф-1

20-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, кого видит для себя основными конкурентами в борьбе за чемпионство в Ф-1 в сезоне-2026.

«По мере того как мы приближаемся к финалу чемпионата, я думаю о нём и обо всём остальном, но, поразмыслив, всегда прихожу к выводу, что я должен продолжать пилотировать так, как это делаю, и добиваться результатов. Нужно всегда сохранять высокую концентрацию, потому что соперники приближаются, особенно «Макларен» с Ландо. Также Макс всегда рядом. И «Феррари», полагаю, будут быстры», — сказал Антонелли на пресс-конференции.