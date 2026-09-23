«Нам необязательно прописывать такие вещи». Леклер — о правилах борьбы в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не хочет повторения инцидентов с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном после произошедшего в гонке Гран-при Италии в Монце.

«Я уже не раз говорил, что не хочу повторения подобных инцидентов. Я уже всё это объяснял, и, думаю, теперь достаточно ясно, что нам необязательно отдельно прописывать подобные вещи», — приводит слова Леклера портал GP Blog.

Напомним, на первом круге гонки в Монце Хэмилтон и Леклер столкнулись в первом повороте: британец зашёл с внутренней стороны, но на выходе из второго поворота был вытеснен на гравий и откатился на 10-е место. Леклер на следующем круге разбил машину на выходе из «Параболики» и сошёл.