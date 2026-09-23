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«Нам необязательно прописывать такие вещи». Леклер — о правилах борьбы в «Феррари»

«Нам необязательно прописывать такие вещи». Леклер — о правилах борьбы в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не хочет повторения инцидентов с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном после произошедшего в гонке Гран-при Италии в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я уже не раз говорил, что не хочу повторения подобных инцидентов. Я уже всё это объяснял, и, думаю, теперь достаточно ясно, что нам необязательно отдельно прописывать подобные вещи», — приводит слова Леклера портал GP Blog.

Напомним, на первом круге гонки в Монце Хэмилтон и Леклер столкнулись в первом повороте: британец зашёл с внутренней стороны, но на выходе из второго поворота был вытеснен на гравий и откатился на 10-е место. Леклер на следующем круге разбил машину на выходе из «Параболики» и сошёл.

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