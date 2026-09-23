В «Хаасе» прокомментировали слухи об опасении в подписании пилотов из «Феррари»

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу опроверг опасения по поводу того, что в следующем году в команде будут выступать два воспитанника юниорской программы «Феррари» в лице Оливера Бермана и Рафаэла Камары.

«Для меня это вообще не имеет значения. Мы действительно хотим двух быстрых пилотов, потому что это лучший способ развивать эту команду. Неважно, два ли это пилота «Феррари», два пилота «Тойоты» или два пилота «Макларена». Честно говоря, это неважно. Кто быстрее, тот и лучший.

Всем 400 людям, работающим в этом коллективе, нужно знать, что мы выбрали лучших пилотов, каких только могли заполучить, которые также выжимают максимум из машины. Представьте, что берёте кого-то на полсекунды медленнее за дополнительные деньги — это не очень мотивирует [продолжать усердно работать]. Одна позиция в чемпионате — это довольно большие деньги. Я всегда говорил, что выбирать пилота нужно по результатам, и именно это мы и делаем», — приводит слова Комацу портал Racingnews365.