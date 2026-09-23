15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» прокомментировали слухи об опасении в подписании пилотов из «Феррари»

В «Хаасе» прокомментировали слухи об опасении в подписании пилотов из «Феррари»
Комментарии

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу опроверг опасения по поводу того, что в следующем году в команде будут выступать два воспитанника юниорской программы «Феррари» в лице Оливера Бермана и Рафаэла Камары.

«Для меня это вообще не имеет значения. Мы действительно хотим двух быстрых пилотов, потому что это лучший способ развивать эту команду. Неважно, два ли это пилота «Феррари», два пилота «Тойоты» или два пилота «Макларена». Честно говоря, это неважно. Кто быстрее, тот и лучший.

Всем 400 людям, работающим в этом коллективе, нужно знать, что мы выбрали лучших пилотов, каких только могли заполучить, которые также выжимают максимум из машины. Представьте, что берёте кого-то на полсекунды медленнее за дополнительные деньги — это не очень мотивирует [продолжать усердно работать]. Одна позиция в чемпионате — это довольно большие деньги. Я всегда говорил, что выбирать пилота нужно по результатам, и именно это мы и делаем», — приводит слова Комацу портал Racingnews365.

Материалы по теме
Джин Хаас активно поддерживает кандидатуру Камары на место Окона в сезоне-2027
Комментарии