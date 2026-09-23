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Бриаторе пригрозил прекратить общение Колапинто с аргентинскими СМИ из-за травли Гасли

Бриаторе пригрозил прекратить общение Колапинто с аргентинскими СМИ из-за травли Гасли
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе выступил с ультиматумом в ответ на оскорбления в адрес Пьера Гасли, заявив, что Франко Колапинто прекратит общаться с аргентинским телевидением, если травля продолжится.

«Если это продолжится, наступит момент, когда Франко перестанет общаться с аргентинским телевидением. Он перестанет общаться со всеми. Я говорю это специально аргентинцам, потому что с итальянцами или кем-либо ещё проблем нет. Если они хотят поддержать Франко, они должны делать это уважительно и честно — не так, как я вижу в социальных сетях», — приводит слова Бриаторе ESPN Argentina.

Напомним, Гасли задержал ехавшего сзади на свежих шинах Колапинто, что вызвало гнев болельщиков в социальных сетях.

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