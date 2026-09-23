Льюис Хэмилтон выступил за то, чтобы сезон-2026 закончился этапом Ф-1 на Ближнем Востоке

Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтона выступил за то, чтобы сезон-2026 завершился этапом «Королевских гонок» в одной из стран Ближнего Востока, несмотря на то что угроза возобновления конфронтации между Израилем и Ираном по-прежнему высока.

«Лично я хочу поехать туда. Люблю бывать на Ближнем Востоке. Но у меня нет всей информации, поэтому не знаю, каковы уровни риска. Я доверяю Стефано в вопросе принятия правильного для спорта решения, но очень надеюсь, что мы туда поедем. Так как завершать сезон зимой в Имоле, возможно, не лучший вариант с точки зрения погоды. Это красивая трасса, но не та, где мы будем совершать обгоны», — приводит слова Хэмилтона портал Racingnews365.