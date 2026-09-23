Франко Колапинто отреагировал на агрессивное поведение своих фанатов в отношении Гасли

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал агрессивное поведение своих фанатов в социальных сетях в адрес напарника по команде француза Пьера Гасли, что было вызвано решением последнего не пропускать вперёд Франко во время гонки Гран-при Испании.

«Думаю, он получил много сообщений от людей. Я их не видел, поскольку не очень сильно сижу в соцсетях. Всегда неприятно получать такие сообщения, тем более когда это связано с командой, за которую я выступаю. Мы напарники и очень хорошо ладим. Мы выступаем и сосредоточены на одном результате. У нас одна цель: продвинуть «Альпин». Мы всегда работаем в команде, и неприятно видеть это. Надеюсь, они смогут положить этому конец.

Другие пилоты проходили через то же самое: Юки [Цунода] в прошлом году, ситуация в какой-то момент тоже была довольно серьёзной, он об этом упоминал. Я тоже встречался со стюардами после Зандворта. Они получили оскорбления после наложенного на меня штрафа. Это часто случается с болельщиками в Ф-1, да и в любом виде спорта сегодня это очень распространено. К сожалению, это не должно быть обычным явлением. Очевидно, нам следует быть осторожнее с тем, что мы пишем, со словами, которые вылетают с клавиатуры каждого.

Лучший способ поддержать нас как команду — подталкивать нас идти вперёд и оставаться сильными вместе. Надеюсь, это больше не повторится. Это деликатная тема с болельщиками в этом спорте. Речь не только о моих болельщиках. У меня есть некоторые фанаты, кто очень страстно болеет. Они хотят, чтобы я добился успеха. Надеюсь, они смогут наслаждаться хорошими результатами, которые я показываю», — сказал Колапинто на пресс-конференции.