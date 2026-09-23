Пиастри: на трассе в Баку я провёл лучшую гонку в Ф-1, и здесь же — худшую

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о настрое на Гран-при Азербайджана и о работе над улучшением формы в нынешнем сезоне.

«Мы бросили все силы на то, чтобы добиться прогресса и прибавить. Считаю, что команда в целом отлично отреагировала на ситуацию, стараясь как можно быстрее всё исправить. И я чувствую, что в команде меня здорово поддерживают. Машины этого года сильно отличаются от тех, с которыми мы работали раньше: многие решения, которые раньше работали, сейчас стали неэффективными.

И здесь всё не так просто – нельзя найти одно направление и постоянно полагаться только на него, каждый раз нужно искать новое решение. Что касается отношения к трассе Гран-при Азербайджана – у меня смешанные чувства, скажем так. Именно на этой трассе я провёл лучшую гонку в Ф-1, и здесь же провёл худшую. Но трасса и правда интересная – надеюсь, эта гонка сложится скорее по сценарию заезда 2024 года», – приводит слова Пиастри официальный сайт Ф-1.