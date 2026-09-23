Шарль Леклер: в чём секрет Кими? Мне бы тоже хотелось это знать!

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер с восторгом высказался в адрес 20-летнего гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли, отметив его прогресс с момента дебюта в качестве боевого пилота немецкой команды в Ф-1.

«В чём секрет Кими? Ну, честно говоря, мне бы тоже хотелось это знать! Очевидно, Кими делает что-то, что очень хорошо работает, но, честно говоря, не думаю, что это было полной неожиданностью. Если посмотреть на то, что этот парень делал в юниорах, думаю, было довольно ясно, что в нём есть что-то особенное. В свой первый год в Ф-1 он столкнулся с вызовами, которые не мне описывать подробно, тем более что я их не знаю, но определённо Антонелли немного настрадался. Однако в этом сезоне Кими был поистине выдающимся, впечатляющим, безупречным пилотом с самой первой гонки.

Он пилотировал на невероятно высоком уровне против Джорджа Расселла, гонщика которого я считаю очень сильным. Так что Кими делает невероятную работу. Но я не могу точно сказать, почему он так быстр и исключителен даже по сравнению с прошлым годом. Мне это действительно трудно понять, и хотя мы все анализируем данные других пилотов, у нас есть доступ лишь к ограниченному объёму данных. Поэтому нужны точные данные с его машины, чтобы понять, что именно он делает. Сказать это вот так сложно, но порой Кими кажется работает на пределе, при этом каким-то образом умудряясь быть всегда быстрым каждый раз, когда это действительно важно. Это впечатляет», — приводит слова Леклера портал FormulaPassion.