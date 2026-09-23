«Это пойдёт на пользу всем». Ферстаппен прокомментировал продление контракта с Хаджаром

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение команды продлить контракт с Исаком Хаджаром на следующий сезон, назвав его абсолютно логичным, и поделился мнением о текущих перспективах команды.

«Это решение кажется абсолютно логичным. Думаю, это пойдёт на пользу всем. Мы с Исаком хорошо ладим: здорово, что в команде сохраняется элемент преемственности и что мы можем сосредоточиться на предстоящих гонках. Думаю, вся команда этому рада [возвращению Хаджара к выступлениям в этот уикенд]. В «Рейсинг Буллз» тоже довольны, я думаю, ведь они тоже могут вернуться к привычной структуре выступлений и сосредоточиться на выполнении своих задач.

И я просто рад, что Исак может вернуться к выступлениям, ведь это его место. Надеюсь, в Баку мы сможем включиться в борьбу за место на подиуме. Хотя, конечно, я хочу побеждать, а не просто подниматься на подиум. Надеюсь, нам всё же удастся выиграть хоть одну гонку в этом году, хоть я и понимаю, что это непросто. Пока победа от «Ред Булл» ускользает. Пожалуй, в этом сезоне не было ни одной гонки, в которой у нас был бы реальный шанс на победу.

Даже в тех случаях, когда мы поднимались на подиум, по гоночному темпу «Ред Булл» зачастую оказывался четвёртым. Считаю, что мы выжимали максимум из имеющихся возможностей и грамотно действовали в плане выбора и исполнения стратегии. Однако ситуация улучшается – в последние несколько уикендов машина начала работать сбалансированнее, но она по-прежнему недостаточно быстра», – приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.