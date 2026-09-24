Ландо Норрис оценил свои шансы на титул в сезоне-2026

Действующий чемпион Ф-1, пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил свои шансы на победу в чемпионате в сезоне-2026.

«Ну, пока я явно не приближаюсь к лидеру чемпионата. Скорее наоборот. Мы находимся в положении догоняющих с самого начала сезона – как и ожидалось. При этом мы выиграли две из четырёх последних гонок, хотя могли выиграть и три. У «Макларена» определённо есть темп, команда отлично справляется со своей работой. По скорости мы находимся где-то рядом с лидерами, хотя я думаю, что этап в Баку станет для нас очередным испытанием. Ведь на этой трассе нет ни одного скоростного поворота, даже среднескоростного.

Так что для «Макларена» это будет вызов, сопоставимый тому, что ранее был брошен нам в Монако и где у команды возникли проблемы. Среди всех оставшихся этапов именно гонку в Баку я жду с наименьшим энтузиазмом, скажем так. Что касается меня самого, то в некоторых аспектах мне, безусловно, удалось прибавить в сравнении с прошлым сезоном, я стал действовать стабильнее. Мне кажется, я стал лучше справляться с тем, чтобы выжимать максимум из не самой простой в управлении машины, скажем так.

К тому же, если судить по трём последним этапам, в данный момент именно болид «Макларена» стал самым быстрым в пелотоне. Ситуация в целом несколько иная, но я считаю, что вместе с командой мы выжимаем из болида всё возможное, и при этом я чувствую себя спокойнее в сравнении с тем, что было на том же этапе в прошлом сезоне. Я больше доверяю себе и своим способностям, и порой это определённо мне помогает», – приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, на данный момент Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте. В его активе 186 очков.